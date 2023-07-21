Temmuz 2023: Yüzyılların En Sıcak Ayı

Sadece temmuz ayının değil 2023’ün de uzun bir dönemin en sıcak yılı olması olası. NASA’nın baş iklim uzmanına göre Temmuz 2023, “binlerce değilse de yüzlerce yılın” en sıcak ayı olacak.

NASA uzmanı Gavin Schmidt ve diğer iklim uzmanları, mevcut aşırı hava olaylarının hiçbirinin şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin’deki rekor sıcaklıklar, orman yangınları, sellerdeki artış. Hepsi beklenen hava olayları.

Rekor sıcaklıkların en büyük nedeni ise insanlar tarafından kömür, gaz ve petrol gibi fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen sera gazları.

Schmidt, “Bunu yapmayı bırakana kadar sıcaklıklar yükselmeye devam edecek” dedi.

Ön tahminleri modellemek için yer ve uydu verilerini kullanan Avrupa Birliği ve Maine Üniversitesi’nden yapılan ölçümlere göre, bu ay çok sayıda sıcaklık rekoru kırıldı.

Schmidt, biraz farklılık gösterse de, aşırı sıcak eğiliminin şüphe götürmez olduğunu ve muhtemelen ABD’li yetkililerin daha güçlü aylık raporları tarafından doğrulanacağını da sözlerine ekledi.

El Niño muhtemelen yılın ikinci yarısını belirleyecek

Dünya Hava Durumu Örgütü, El Niño koşullarının yıllardır ilk kez tropikal Pasifik’e geri döndüğünü bildirdi.

Sıcak havalardan yalnızca “yeni başlayan” hava durumu fenomeni El Niño sorumlu tutulmuyor.

Schmidt, tropik bölgelerin dışında bile rekor kıran deniz yüzeyi sıcaklıkları olduğunu ve bunun aylarca sürdüğünü belirtti.

İklim bilimcisi ayrıca “atmosfere sera gazı salmaya devam ettiğimiz için” sıcaklık artışının devam edeceğini varsayıyor.

Mevcut hava olayları, 2023’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını da artırıyor.

Schmidt’in hesaplamalarına göre olasılık yüzde 50/50.

Olasılığı yüzde 80 olarak ön gören bilim adamları da var.

Schmidt 2024’ün daha da sıcak bir yıl olmasını beklediklerini ifade ederek “Çünkü yeni oluşmaya başlayan ve bu yılın sonunda zirveye ulaşacak olan El Niño fenomeni ile yeni yıla başlayacağız” diyor.

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