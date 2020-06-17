Hindistan’da Korkulan Oluyor: Bir Günde 2 bin Ölü

Hindistan’da son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle en az 2 bin kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede toplam ölü sayısı 11 bin 921’e yükseldi. Hindistan koronavirüs salgınında vaka sayısı ise 350 bini aştı. Uzmanlar vaka ve ölü sayılarının gerçekte çok daha fazla olduğunu iddia ediyor. Açıklanan verilere göre Hindistan en çok vaka olan dördüncü ülke.

Hindistan Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınını verilerini güncelledi. Buna göre son 24 saatte 2 binden fazla kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Hindustan Times gazetesi, ülkede ölüm oranının % 2.9’dan % 3.4’e yükseldiğini yazdı.

Hindistan’da en çok endişe edilen ise vakaların 4’te üçünün kalabalık şehirler Maharashtra, Gujarat ve Delhi’de bildirilmesi.

Ülke her geçen gün daha fazla yeni koronavirüs vakası eklemeye devam ettikçe ölüm oranı da yükseliyor. Toplam vaka sayısına göre ölümler son bir ayda nispeten düşük oranda seyretse de son günlerde ölü sayılarında yaşanan artış endişe veriyor.

10 Haziran’da bildirilen 388 ölüm, önceki günlere göre büyük bir sıçrama anlamına geliyordu. Bir ay önce, her gün 100’den az ölüm bildirilmişti. Son bir ayda her gün ortalama 190 ölüm bildirildi. Toplam ölüm sayısı 11 Mayıs’ta 2.206’dan 11 Haziran’da 8.102’ye yükseldi.

Ancak ölüm vakaları, pozitif vakaların oranı olarak ölüm, bir ay önce yüzde 3,29’dan şimdi yüzde 2,83’e düştü, bu da hiç şüphesiz güven vericidir.

Maharashtra, Gujarat ve Delhi’de ölümlerin dörtte üçünden fazlası gerçekleşiyor ve bu sayı artıyor. Bir ay önce, bu üç eyalet birlikte tüm ölümlerin yüzde 65’ini oluşturuyordu, ancak ondan sonra Delhi’de sayı keskin bir şekilde arttıkça, bu üç eyaletin ölüm sayısı da toplam ölümlerin yüzde 75’i haline geldi.

Hindistan Koronavirüs Ölümlerini Gizliyor Mu?

Ölümlerin sayısını azaltmak artık bu eyaletlerdeki ve diğer yerlerdeki yetkililerin ana odağı.

Maharasthra hükümeti en büyük enerjilerini hayat kurtarmaya ayıracaklarını duyurdu.

Bombay’da hastanelerin genel olarak ölü bedenleri hastaların yanında koğuşta tutmak zorunda kaldığı ülkede büyük infial yaratmıştı. Çünkü hastanelerin ölü yakma kapasitesinin aşıldığı bildiriliyor.

Bazı eyalet hükümetleri, Covid-19 hastalığı nedeniyle gerçek ölüm sayısını gizlemeye çalışırken yakalandı. Nisan ayının başlarında, o zamana kadar sadece 30 ölüm bildiren Batı Bengal, daha sonra 72 koronavirüs ölümünün raporlara eklenmediğini kabul etti. Aynı şekilde Delhi de suç üstü yakalandı.

Ülke basını özellikle Delhi’de ölü sayılarının düşük gösterildiği yönündeki iddialarını sürdürüyor. Başkentteki ölü sayısının gerçekten 2 kat fazla olduğu iddia ediliyor.