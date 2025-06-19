Dünya “jilet boğaz” varyantını konuşuyor: COVID-19’un yeni türü yayılıyor

COVID-19’un yeni varyantı NB.1.8.1, halk arasında “jilet boğaz” olarak anılmaya başladı. Özellikle boğazda keskin ağrıya neden olduğu belirtilen bu alt varyant, başta Birleşik Krallık ve Hindistan olmak üzere bazı bölgelerde vaka artışlarına neden oluyor. Uzmanlar, varyantın bulaşıcılığını takip ederken mevcut aşıların etkisini koruduğunu vurguluyor.

Koronavirüs pandemisinin dördüncü yılı geride kalırken yeni bir varyant daha küresel gündeme oturdu. NB.1.8.1 ya da halk arasında kullanılan adıyla “Nimbus” varyantı, özellikle boğazda hissedilen keskin acı nedeniyle “jilet boğaz” COVID’i olarak anılmaya başlandı.

Varyantın ilk olarak Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik’teki bazı ülkelerde yayılım gösterdiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, bu bölgelerde COVID-19 vaka ve hastaneye yatış oranlarında artış görüldüğünü duyurdu.

DSÖ verilerine göre, Mayıs ortasında küresel olarak bildirilen örneklerin yaklaşık yüzde 11’inde bu varyant tespit edildi. ABD’de yapılan havalimanı taramalarında ise söz konusu varyanta Kaliforniya, Washington, Virginia ve New York’a gelen yolcularda rastlandı.

Jilet boğaz varyantının ağır hastalık riski yok

Uzmanlara göre, Nimbus varyantı semptomları açısından farklılık gösterse de, hastalığın şiddetinde belirgin bir artış saptanmadı. Boğazda yoğun yanma ve keskin ağrının yanı sıra ateş, üşüme, öksürük, nefes darlığı ve tat-koku kaybı gibi klasik semptomlar da gözlemleniyor.

DSÖ, mevcut COVID-19 aşılarının Nimbus varyantına karşı hâlâ etkili olduğunu ve küresel düzeyde varyantın kamu sağlığı açısından düşük risk oluşturduğunu açıkladı. Varyant, şu an için “izleme altındaki varyantlar” kategorisinde değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., geçen ay yaptığı açıklamada, sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için COVID-19 aşılarının artık önerilmediğini duyurdu. Ancak bu karar, halk sağlığı uzmanlarının tepkisini çekti.

