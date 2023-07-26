ChatGPT Android Versiyonu Geliyor

ChatGPT android geliyor. ChatGPT uygulaması artık ABD, Hindistan, Brezilya ve Bangladeş’te Android’de kullanılabilir.

OpenAI, ABD, Hindistan, Brezilya ve Bangladeş’te Android için ChatGPT uygulamasını yayınladı. Önümüzdeki hafta daha fazla ülke eklenecek.

iOS versiyonunda olduğu gibi kullanıcılar chatbot ile yazışarak sorularına cevap alabiliyor. Ayrıca uygulama, Whisper ses tanıma sistemi sayesinde kullanıcıların sesli olarak istek girmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar ayrıca sohbet geçmişini cihazlar arasında senkronize edebilir ve verileri dışa aktarabilir. ChatGPT Plus aboneleri, GPT-3.5 ve GPT-4 arasında kendi takdirlerine göre geçiş yapabilir.

ChatGPT Android 6.0 ve üstü yazılımlarla çalışıyor.

ABD, Brezilya, Hindistan ve Bangladeş’te kullanıma sunulan ChatGPT android versiyonu böylece 2.1 milyar kişinin kullanımına açılmış oldu.

iOS için ChatGPT uygulaması (sürüm 16.1’den itibaren) Mayıs ayından beri kullanımdaydı.

Basında çıkan haberlere göre, Apple ayrıca bir sohbet robotu üzerinde çalışıyor.

Resmi ChatGPT uygulamasından önce bile, ücretsiz sürücü uygulamaları Apple App Store ve Google Play’e akın etti. Çoğu zaman, bu uygulama pahalı abonelikler satmaya çalışır.

ChatGPT, insan metin girişini anlamak ve mümkün olduğunca doğal bir şekilde yanıt vermek için tasarlanmış bir sohbet robotudur. Kulağa inandırıcı gelen yanıtlarıyla yapay zeka, internette yeni bir furyayı tetikledi.

VPN yardımıyla bu dört ülkeden birine bağlanarak ChatGPT’yi Türkiye’de deneyebilirsiniz.

Dünyanın En İyi Restoranları: 2023 Listesi Açıklandı

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

