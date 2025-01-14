Brezilya’da okullarda akıllı telefon kullanımına kısıtlama getirildi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ilkokul ve lise öğrencilerinin akıllı telefon kullanımını sınırlayan yeni yasayı imzaladı. Şubat ayında yürürlüğe girecek olan yasa, öğrencilerin bu cihazları yalnızca acil durumlarda, eğitim amaçlı veya özel gereksinim durumlarında kullanmalarına izin veriyor. Yasa, çocukların eğitimde daha fazla odaklanmasını sağlamayı ve sınıf içi dikkati artırmayı hedefliyor.

Ebeveynler ve Öğrenciler Ne Düşünüyor?

Yasa, ülkede ebeveynlerden büyük oranda destek gördü. Ekim ayında yapılan bir ankete göre, Brezilyalı ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi, okullarda akıllı telefonların yasaklanmasını destekliyor. Ankete katılanların %75’i, akıllı telefonların çocukları üzerinde zararlı etkiler yarattığını düşünüyor.

Bölgesel ve Küresel Eğilim

Brezilya’nın Rio de Janeiro, Maranhao ve Goias eyaletlerinde yerel yasalarla akıllı telefonların okullarda yasaklanması konusunda daha önce adımlar atılmıştı. Ancak bu yasaların uygulanmasında zorluklar yaşandığı biliniyor. Sao Paulo eyaleti ise hem kamu hem özel okullarda akıllı telefon yasağını tartışmaya devam ediyor.

Küresel ölçekte, Çin ve Fransa gibi ülkeler de benzer kısıtlamaları hayata geçirdi. Fransa, 6 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için okullarda telefon yasağı uygularken, ABD’de sekiz eyalet, sınıfta akıllı telefon kullanımını sınırlayan yasaları kabul etti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde her dört ülkeden biri okullarda akıllı telefon kullanımını sınırladı.

Eğitim ve Teknoloji Dengesi

Brezilya Eğitim Bakanı Camilo Santana, çocukların erken yaşta teknolojiyle tanışmasının ebeveynler için zorluk yarattığını belirtti. “Çocuklar artık çok erken yaşta internete erişiyor ve bu da ailelerin kontrolünü zorlaştırıyor. Okullarda akıllı telefonların yalnızca pedagojik amaçlarla kullanılmasını istiyoruz,” dedi.

Uzmanlar, akıllı telefon kullanımının çocuklar üzerinde dikkat dağınıklığı, kaygı ve zorbalık gibi olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri de yıllardır tartışılıyor.



Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Meeru Island Resort: Maldivler’de tropikal tatil