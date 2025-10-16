En Son HaberlerGündemTürkiye

Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Cihan Ekşioğlu dâhil 5 kişi gözaltına alındı

NationalTurk NL16/10/2025
7 Bir dakikadan az
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Cihan Ekşioğlu dâhil 5 kişi gözaltına alındı
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Cihan Ekşioğlu şüpheli olarak gözaltında

İstanbul‘da yürütülen soruşturma kapsamında ‘Tefecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Tefecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

Bağlantılar
NationalTurk NL16/10/2025
7 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu