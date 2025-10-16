Sigaraya bir zam daha

En Son HaberlerGündemTürkiye

Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarına 5 liralık daha zam geldiği açıklandı. Böylece en pahalı sigaranın fiyatı 105 TL’ye yükseldi

Sigaraya dört ayda üçüncü zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarına 5 liralık daha zam geldiğini açıkladı. Dündar, zam haberini “Sigaraya beklenen zam geldi hayırlı olsun” ifadesiyle duyurdu. Son zamla birlikte gruba ait en ucuz sigaranın fiyatı 95 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 105 TL’ye yükseldi. Bu hafta içinde diğer sigara gruplarında da benzer miktarda artışların yaşanması bekleniyor. Sigara fiyatlarına yönelik son zamlar, temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başında yapılmıştı.

