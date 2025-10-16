Kenan Yıldız-Arda Güler ikilisi buluşuyor

Kenan Yıldız’ı herkes istiyor

Real Madrid, Arda Güler’in ardından A Milli Takımımızın bir başka yıldızı için devrede: Kenan Yıldız. Sözleşme yenileme konusunda maaşta anlaşamadığı Vinicus Junior’u Suudi Arabistan’a rekor bir fiyatla satmaya hazırlanan İspanyol devi, Juventus’un 20 yaşındaki parlayan yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Barcelona, Arsenal, Chelsea gibi kulüplerin de transfer listesinin tepesinde yer alan Kenan Yıldız da sözleşme yenileme konusunda ters düştüğü Juventus’tan ayrılmaya hazırlanıyor. Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Defensa Central gazetesi, başkan Florentino Perez’in, Kenan ile Juventus’la Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maç öncesi görüşeceğini belirtti. Juıventus’ta 92 karşılaşmada 18 gol, 15 asistle oynayan Kenan Yıldız’ın Arda Güler faktörüyle daha çabuk adapte olacağına inandığı için Real Madrid’i tercih edeceği iddiası yaygın.