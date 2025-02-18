Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında gerçekleştirilecek muhtemel görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında, Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır” dedi.

Erdoğan: “Türkiye, Müzakerelerde Güvenilir Bir Arabulucu Oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla, savaşın ilk gününden bu yana barış için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

Bu doğrultuda Mart 2022’de İstanbul’da doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, “Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk” dedi.

Türkiye‘nin, savaş süresince her iki taraf için de güvenilir bir arabulucu olmaya çalıştığını belirten Erdoğan, “Somut neticeler aldık. Ancak savaşın getirdiği yıkım ve insani kayıplar artık sona ermeli” ifadelerini kullandı.

“Barışın Kaybedeni Olmaz”

Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini bir kez daha vurguladı. “Bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor” diyen Erdoğan, adil bir barışın sağlanması için güçlü ülkelerin de barıştan yana tavır koyması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Şu anda tüm dünya, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Artık bu ölüme son verilsin” diyerek uluslararası topluma barış için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

“Karadeniz’de Güvenli Ticaret İçin Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz”

Erdoğan, Karadeniz’de ticari seyrüsefer güvenliğini sağlamak için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu tür bir düzenlemenin, müzakerelere giden süreçte önemli bir güven artırıcı tedbir olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, “Türkiye olarak bu süreçte aktif bir rol üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

“İkili İlişkilerimizi Daha da Güçlendirmeye Kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerine de değindi.

“Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz” diyen Erdoğan, Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda destek vermeye istekli olduklarını ifade etti.

“Tahıl Koridoru’nun Devamını Sağlamak İstiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Tahıl Koridoru’nun kurulması sürecinde önemli bir rol oynadığını ve bu süreci devam ettirme konusunda istekli olduklarını belirtti.

Erdoğan, Ukrayna’nın Suriye’ye tahıl gönderme konusundaki desteğini de takdirle karşıladığını belirterek, “Bu zor dönemde Ukrayna’dan gelen tahılı işleyerek Suriye halkına ulaştırdık. Bu insani ve vicdani bir görevdi” dedi.

“Türkiye Barışın Tesis Edilmesi İçin Çalışmaya Devam Edecek”

Konuşmasını “Temennimiz odur ki barışın kaybedeni olmaz” diyerek noktalayan Erdoğan, Türkiye’nin barış sürecine katkı sunmak için tüm taraflarla diplomatik temaslarını sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Bizler, bir an önce barışın sağlanması için her türlü adımı atmaya hazırız” diyerek Türkiye’nin diplomatik çabalarının süreceğini ifade etti.

