İstanbul’a kar geliyor mu?

İstanbul bir kez daha karla buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar hızla düşecek.

Bugün gün içerisinde en düşük 11 ve en yüksek 13 derece sıcaklıklar görülecek.

Günün devamının hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Cumartesi günü sıcaklıkların hissedilir seviyede düşeceği öngörülüyor.

Değerlerin en düşük 6 ve en yüksek 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Haftanın son gününde sıcaklık değerlerinin daha da düşmesi bekleniyor.

En düşük 5, en yüksek 8 derece değerler görüleceği ve rüzgarın şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Yeni haftayla beraber AKOM, sıcaklıkların 1-5 derece aralığına gerileyeceğini belirtti.

Sıcaklıkların daha da düşmesiyle karla karışık yağış geçişi öngörülüyor.

