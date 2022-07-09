Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘Demir Yumruk’ operasyonu Türkiye tarihinin en büyük ‘mali suç’ operasyonlarından biri olarak kayda geçti.

Fenerbahçe camiasını şok eden Hulusi Belgü ile ilgili iddialar

Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın liderlik ettikleri iddia edilen 3 gruba yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan en kritik isim, Fenerbahçe yöneticiliği de yapan Hollandalı Multi’nin Türkiye CEO’su Hulusi Belgü oldu. Hulusi Belgü aynı zamanda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin de 6 yıl başkanlığını yapmıştı.

Önceki gün, Eryılmazlar Metal’in sahibi Hüseyin Eryılmaz’ın liderlik ettiği grupla birlikte adliyeye sevk edilen Hulusi Belgü de tutuklandı. Belgü’nün Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgu zaptı tutanağına göre, Belgü ile Eryılmaz arasında 31 Mart -16 Haziran 2022 arası dönemde yoğun bir telefon trafiği söz konusu. İkilinin haftada bir görüştükleri bilgisi telefon dinleme kayıtlarına yansıdı.

Halktv.com.tr’deki habere göre ikilinin görüşme kayıtlarının, iki konuda yoğunlaştığı anlaşılıyor. Bu konulardan ilki, Kayseri-Çorum arasındaki yoğun döviz transferi. Buna göre, Kayseri’den Çorum’a çantalar içinde TL gönderiliyordu. Söz konusu paralar Çorum’daki dövizcide dolara çevrilerek yine elden Kayseri’ye Eryılmaz’ların şirket merkezine gönderiliyordu.

Hulusi Belgü adına savunma yapan avukatı: Belgü uygun fiyatlı döviz alınmasına aracı olmuştur

Hulusi Belgü, emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu ifadenin dikkate alınmasını istedi. Hulusi Belgü adına savunma yapan avukatı ise şunları kaydetti:

“Tapelerin tamamında Çorum’a gidecek paralardan söz ediliyor. Paraların gittiği yerin Çorum olması önem arz ediyor. Zira, müvekkil ile Çorum’daki Ahlatçı Döviz’in sahibi Ahmet Ahlatçı arasında geçmişten gelen bir tanışıklık ve dostluk var. Bu nedenle, ihtiyacı olduğunda piyasa kurlarının biraz altında döviz alabiliyor. Hüseyin Eryılmaz da dostu olduğu için, iki dostu arasında aracı olmuş ve Eryılmaz’ın uygun fiyatlı döviz satın almasına aracı olmuştur.”

Kayseri Çorum arasında para trafiği

Multi Türkiye CEO’su Belgü’nün avukatı, savunmasının devamında “Tapelere bakıldığında bütün paraların Kayseri’den Çorum’a gönderildiği, Çorum’dan döviz alınıp aynı kişiler tarafından Kayseri’ye gönderildiği açıktır. Müvekkilin, Hüseyin Eryılmaz ile Osmaniye’deki Platinum fabrikasındaki faturasız mal satışlarına ödemede aracılık ettiği iddiası temelsizdir. Elden TL götürüp döviz alınmasının sebebi işlem maliyetini düşük tutmaktan ibarettir” iddiasında bulundu.

Hulusi Belgü’nün avukatı: “Belgü Eryılmaz ile Hintliler arasındaki görüşmelere tercümanlık yaptı”

Belgü’nün avukatı, müvekkilinin sahip olduğu demir çekil tesisindeki hisselerini 2016’da sattığı bilgisini vererek şunları kaydetti: “Müvekkilim, Platinum Demir Çelik’teki hisselerini 2016’da devretmiş hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bahsi geçen şirketin yüzde 70 hissesi Hintli Platinum grubudur. Bu grubun temsilcileri Türkçe bilmemektedir.” Belgü’nün avukatı, müvekkilinin, Eryılmaz ile Hintliler arasındaki görüşmelere tercümanlık ettiğini öne sürdü.

Hulusi Belgü de söz konusu 13 AVM’nin yöneticisi konumunda.

Öte yandan Hulusi Belgü’nün, Türkiye’deki yatırımlarının CEO’su olduğu Multi’nin Avrupa genelinde 80 AVM’si bulunuyor. 13 ülkede faaliyet olan Multi’nin sahibi olduğu Forum İstanbul, Türkiye’nin de en büyük AVM’si konumunda. Marmara Forum, Forum Aydın, Forum Bornova ve Forum Kayseri, dünya devinin Türkiye’de sahip olduğu 13 AVM’den birkaçı. Tutuklanan Hulusi Belgü de söz konusu 13 AVM’nin yöneticisi konumunda.

Bir kaç ay önce Multi Turkey’in yeni CEO’su olmuştu

2018 yılında göreve gelen Pınar Yalçınkaya, üç yılı aşkın süredir Multi bünyesinde çalıştıktan sonra görevinden ayrılma kararı alan Yalçınkaya’nın yerine, CEO’luk görevine Multi Turkey eski CEO’su ve Türkiye perakende gayrimenkul sektörünün önemli isimlerinden Hulusi Belgü atanmıştı.

Hulusi Belgü ise, “Multi’ye geri dönmek ve Multi Turkey’in yönetimine geçmek benim için bir onur. Türkiye organizasyonuna tekrar liderlik etmeyi, perakendeciler, bankalar ve müşterilerimizle kurduğumuz iş birliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasında bulunmuştu.