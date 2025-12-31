Fenerbahçe’de olağanüstü kongre kararı

Fenerbahçe Kulübü’nde seçim sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. A Spor’un haberine göre, Fenerbahçe Yönetimi Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Haberde, mevcut başkan Sadettin Saran’ın son değerlendirmesinin, seçimin sezon bitiminde yapılması yönünde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den resmi açıklama toplantı sonrası bekleniyor

Sarı-lacivertli kulüpte gün içerisinde yapılması planlanan yönetim toplantısının ardından, olağanüstü genel kurul takvimine ilişkin resmi açıklamanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sezon sonu vurgusu

Sadettin Saran’ın, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonrası güven tazelemek amacıyla olağanüstü genel kurul fikrine sıcak baktığı belirtildi. Ancak Saran’ın, takımın ve transfer sürecinin zarar görmemesi adına kongrenin sezonun son maçına göre planlanmasını istediği ifade edildi.

Haberde, kulüpte forma giyen futbolcular ile transfer görüşmesi yapılan bazı isimlerin, aynı sezon içinde ikinci bir seçimli genel kurul ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşadığı, bu durumu Devin Özek’e sordukları bilgisine yer verildi. Sezon sonu planlamasının ise futbolcular, teknik heyet ve görüşme yapılan oyuncular tarafından olumlu karşılandığı öne sürüldü.

Sadettin Saran Eylül ayında başkan seçilmişti

Sadettin Saran, Eylül ayında yapılan seçimli genel kurulda Ali Koç’u geride bırakarak 12 bin 325 oy almış ve Fenerbahçe’nin 34. başkanı olmuştu.