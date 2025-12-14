Göçük altındaki müdüre ulaşıldı

Müdür Sabri Yıldırım’a 28. günde ulaşıldı

Sivas’ta Divriği’nin İliç Bölgesinde17 Kasım Günü maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ın (66) 28’inci günde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 17 Kasım’da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeninde meydana gelmişti.

Madende 4 farklı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan’dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE’den 7 araç, 27 personel ve kadavra arama köpeği katıldı.

Zaman zaman toprak kaymalarının yaşandığı bölgede, çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Çalışmaların 28’inci gününde Yıldırım’ın cenazesine ulaşıldı. Şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ın cenazesi savcı ve olay yerin inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.