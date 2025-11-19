Gündem

Sivas Divriği’deki maden göçüğünde kayıp arama çalışmaları yeniden başladı

Sivas Divriği’de demir madeni ocağında toprak kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım için olumsuz şartlar nedeniyle durdurulan arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.

NationalTurk FR19/11/2025
Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte kaybolan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları yeniden hız kazandı.
Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte kaybolan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Gece boyunca sahadaki riskli koşullar nedeniyle ara verilen çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla birlikte tekrar başlatıldı. Ekipler, açık alanda toprak yığınının kaymasıyla oluşan göçükte kaybolan 66 yaşındaki Yıldırım’a ulaşabilmek için bölgede yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

17 Kasım’da demir madeni ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım için başlatılan arama çalışmaları, dün akşam saatlerinde sahadaki olumsuzluklar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye dönüş yapan ekipler, arama faaliyetlerine yeniden başladı.

Göçük ihbarının ardından jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşmıştı. Ekipler, toprak yığınının yoğunluğu ve kayma riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmaları kontrollü ve aşamalı şekilde sürdürüyor.

NationalTurk FR19/11/2025
