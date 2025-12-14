Yeşil’in yalan olduğu ortaya çıktı

“Yeşil hayatta değil”

Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan birinin aradığını, bu kişinin Konya’da yakalanıp verilen bir emirle serbest bırakıldığını söylediğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır.

Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

🔻İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür

🔻2. arama 15 dakika sürmüştür.

🔻3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

Şahsın, “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Yeşil kod adlı; eski JİTEM personeli Mahmut Yıldırım‘ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.