Sivas’ta maden faciasında kaybolan şantiye müdürü için arama 8. gününde

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım’da yaşanan göçüğün ardından kaybolan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı bulmak için başlatılan çalışmalar sekizinci güne girdi. Heyelan riski nedeniyle sürekli hareket eden zeminde ekipler dikkatli bir şekilde ilerlerken, arama faaliyetleri iş makineleri ve profesyonel ekipler eşliğinde devam ediyor.

Maden ocağında arama titizlikle sürdürülüyor

Heyelan riskini azaltmaya yönelik çalışmaları sahada denetlediği sırada ayağı kayan Sabri Yıldırım, toprak yığınının hareket etmesi sonucu göçük altında kaldı. O günden bu yana bölgede AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin koordineli arama çalışmaları sürüyor. Zaman zaman meydana gelen yeni toprak kaymaları nedeniyle ekipler güvenlik önlemlerini artırarak adım adım ilerliyor.

Bölge ekiplerle güçlendirildi

Arama sahasında görev yapan personelin ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanırken, iş makineleriyle hem alan genişletiliyor hem de göçük altındaki bölgeye güvenli şekilde ulaşılmaya çalışılıyor. Ekipler, zorlu zemine rağmen Yıldırım’a ulaşabilmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

