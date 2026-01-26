Sivas, ABD’yi aratmıyor

Sivas kar yağışından memnun

Türkiye, neredeyse tamamı yağış almadan geçen 2025 yılında ciddi kuraklık yaşamış, kentleri besleyen barajlar neredeyse tamamen boşalmıştı.

Ancak ülkemiz üst üste gelen yağışların ardından nefes almaya başladı.

2025’in Kasım ayından itibaren başlayan yağışlar, 2026’nın ilk ayı biterken kar yağışına dönüştü.

İç Anadolu Bölgesi’nin en doğusunda yer alan Sivas da yoğun kara teslim oldu.

Kent merkezinde 2012’den bu yana ilk kez kar kalınlığı 50 santimi aştı.

Divriği’den-hareket eden ve yaklaşık 100 kişiyi taşıyan raybüs, Kangal’da kara saplanırken saatlerce süren çalışmaların ardından kurtarılabildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), raybüs yerine klasik lokomotif ve vagonlarla ulaşımı sağlamayı sürdürdü.

Bu arada dün gece de Ankara‘ya gitmek üzere hareket eden Sivas Tur’a ait otobüs, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarının ardından otobüs için yol açıldı.

Kentin özellikle kırsalında yaşayan, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan halk, yaklaşık 14 yıl aradan sonra ilk kez bu kadar bereketli olan kar yağışından memnuniyetini dile getirdi.

Bu arada Tunceli de son 65 yılın en ağır kışlarından biriyle sınanıyor. Kent genelinde, Ocak ayı boyunca metrekareye 181,1 kilogram yağış düştü.

Mahsur kalan otobüs böyle kurtarıldı – Video