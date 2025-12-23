Karadağ’dan vizesiz seyahat adımı

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize kararını kaldırarak vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlattı. Karar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Karadağ’a vizesiz girebilecek ancak ülkede kalış süresi artık 30 günle sınırlı olacak.

AB vize politikasıyla uyum gerekçesi

Karadağ hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kararın Avrupa Birliği vize politikasıyla uyum süreci kapsamında alındığı belirtildi. Açıklamada, bu adımın üçüncü ülkelere yönelik vize politikasının yeniden düzenlenmesini de içeren daha geniş bir önlemler paketinin parçası olduğu ifade edildi.

Aynı açıklamada, Azerbaycan’a ilişkin vize uyum sürecinin de 15 Ocak’a kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Karadağ ile Türkiye arasında temaslar sürüyor

Karadağ hükümeti, Türk makamlarıyla işbirliğinin geliştirildiğini, güvenlik ve göç kontrollerinin ise sıkılaştırıldığını bildirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Karadağ’ın, vizesiz seyahat uygulamasının yeniden başlatılması konusunda Ankara’yı bilgilendirdiğini ve uygulamanın bu hafta içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Askıya alma kararı tartışma yaratmıştı

Karadağ’da geçtiğimiz dönemde, başkent Podgoritsa’da Türk vatandaşlarının karıştığı öne sürülen bir bıçaklı saldırıya ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Bunun ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Mahkeme: Türklerin olayla ilgisi yok

Söz konusu iddialarla ilgili olarak Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, olay nedeniyle tutuklanan iki kişinin saldırıyla bağlantısının bulunmadığını açıkladı. Mahkeme, “Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek şüphelilerin serbest bırakıldığını duyurdu.

