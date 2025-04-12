Donald Trump’tan Putin’e “Ateşkes için harekete geç” çağrısı

Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için sürdürülen diplomatik çabalar kapsamında, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha St. Petersburg’da görüştü. Görüşme, yaklaşık dört saat sürdü. Kremlin’den yapılan açıklamada, temasların “Ukrayna meselesine dair çözüm arayışları” kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Donald Trump: Bu savaş bitmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff’un görüşmesi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya çağrıda bulunarak, “Çok fazla insan ölüyor, haftalık binlerle ifade edilen can kayıpları yaşanıyor. Bu anlamsız savaşa artık son verilmeli. Rusya harekete geçmeli” dedi.

Ukrayna Tepkili: Çinli Askerler Cephede mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise aynı gün memleketi Kriviy Rih’de gerçekleşen saldırının ardından yaptığı açıklamada, savaşın uzamasında Kremlin’in doğrudan rol oynadığını söyledi. Zelenski, Rus ordusu saflarında yüzlerce Çinli savaşçının bulunduğunu öne sürdü ve Batılı ülkelere hava savunma sistemleri konusunda acil destek çağrısı yaptı.

Kellogg’un “Bölünme” Açıklaması Yalanlandı

Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’nın batısında İngiliz ve Fransız askerlerinin yer alabileceği bir “güvence gücü” önerdiği ve ülkenin doğusunun Rusya kontrolünde kalabileceği yönündeki ifadeleri tartışma yarattı. Kellogg, bu açıklamaların “yanlış yansıtıldığını” savunarak, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bağlıyım” dedi.

Ateşkeste Belirsizlik Sürüyor

Witkoff’un Putin’le yaptığı bu görüşme, yıl başından bu yana gerçekleşen üçüncü yüz yüze temas oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, müzakerelerden hemen sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade ederken, Putin-Trump zirvesine dair sorulara “Witkoff’un neyle geldiğini görelim” yanıtını verdi.

Putin ile Trump Arasında Yeni Bir Zirve mi Geliyor?

Son haftalarda Rusya ve ABD arasında esir takası ve diplomatik temasların sıklaşması dikkat çekerken, gözler olası bir Putin-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. Ancak taraflardan henüz tarih netleşmedi.

