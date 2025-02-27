Fatih Terim İçin zorla getirilme kararı ülke kamuoyunu sarstı. Seçil Erzan Davası kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden tecrübeli hocayı rahat bırakmıyor. Söz konusu davada çıkan son karar şok etkisi yarattı. Fatih Terim zorla getirilecek .

Fatih Terim Zorla Getirilecek

Denizbank Levent Şubesi’nin eski müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında ünlü futbol adamı Fatih Terim’in de bulunduğu birçok kişiyi “yüksek kârlı gizli fon” vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir karar aldı. Mahkeme, müşteki sıfatıyla davada yer alan Fatih Terim’in duruşmaya katılmaması nedeniyle zorla getirilmesine hükmetti.

18 Şubat 2025 tarihinde görülen talimat duruşmasında, tutuklu sanık Seçil Erzan ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu. Fatih Terim’in avukatı ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu belirterek mazeret dilekçesi sundu. Sanık Erzan’ın avukatı, Terim’in yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti. Mahkeme, bu talep doğrultusunda Fatih Terim hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı 15 Nisan 2025 tarihine erteledi. ￼

İddianameye göre, Seçil Erzan, bankanın Levent şubesinde müdür olarak görev yaparken, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok kişiyi, yüksek kâr getirisi vaadiyle olmayan bir fona yatırım yapmaya ikna etti. Erzan’ın, bu süreçte sahte belgeler düzenleyerek müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği belirtiliyor.

Sanık Seçil Erzan’ın, “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Fatih Terim’in avukatı Okan Demirkan, Odatv’ye yaptığı açıklamada, davanın yaklaşık iki yıldır devam ettiğini ve tutuklu sanığın bulunduğunu belirterek, müvekkilinin ifadeye çağrıldığını ve zorla getirilme kararının standart bir uygulama olduğunu ifade etti.

Davanın bir sonraki duruşması 15 Nisan 2025 tarihinde Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.