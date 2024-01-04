Seçil Erzan’ın telefonunda kıskançlık krizleri! Fatih Terim ve Arda Turan’ı kıskanmışlar

Seçil Erzan’ın telefonundan çıkan Whatsapp yazışmalarında kıskançlık krizi ortaya çıktı. Yazışmalarda Seçil Erzan’ı sevgilisi Atilla Baltaş Arda Turan’dan, nişanlısı Candaş Gürol ise Fatih Terim’den kıskanıyor.

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın kırıp attığı daha sonra tamir edilen telefondan 180 bini aşkın WhatsApp mesajı çıktı.

Atilla Baltaş Seçil Erzan’ı Arda Turan’dan kıskanıyor

Seçil Erzan Atilla Baltaş arasındaki konuşmalarda Hürriyet’in aktardığına göre, Erzan’ın telefonuna ‘Ogün Amca’ diye kaydettiği Baltaş’la toplam 1732 mesaj arasında duygusal yazışmalar da var.

Erzan ile Baltaş arasında en dikkat çekici konuşma 14 Şubat 2023’te, yani sevgililer gününde gerçekleşiyor. İkili arasında o gün 135 yazışma var. Çoğunda konu para.

Ancak Erzan’ın “Çok hızlı yetiştireceğim. Almanya’ya gideceğiz son işlemde” demesi üzerine Baltaş da “Gerek yok, iş işten geçti artık” diye yanıt veriyor.

Erzan’ın “Bugün Sevgililer Günü yapma bak” diye yazması üzerine Baltaş, “En büyük hediyeyi verdin. En sonunda bitirdin beni, çok sağ ol. Ben olmayacağım artık” diyor. 1 Mart’ta Baltaş Almanya’ya gideceğini anlatıyor ve Erzan’a vizesini soruyor. Erzan bu mesaja, “Adi gibi kaçmak istemiyorum. Kimseyi yüzüstü bırakmak istemiyorum” diye yanıt veriyor.

Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan… Yasak Aşk mesajları

Seçil Erzan: Arda Turan kardeşim gibi

Baltaş ile Erzan arasında 28 Şubat 2023 günü ise kıskançlık krizi yaşanıyor. Atilla Baltaş sürekli WhatsApp’ta olduğunu söyleyerek Seçil Erzan’a kiminle konuştuğunu soruyor.

Seçil Erzan da Arda Turan’la olan yazışmasının ekran fotoğrafını alarak Atilla Baltaş’a gönderiyor.

Baltaş, Arda Turan’ın gönderdiği sevgi mesajlarını kıskanıyor. Seçil Erzan, “Arda benim kardeşim gibi. 15 yaş küçük benden” diye yazıyor. Atilla Baltaş bu mesaja “Hele bu kadar seni severken. Hani kardeşindi” diye cevap veriyor.

Seçil Erzan Atilla Baltaş konuşması şöyle;

Seçil Erzan: Lütfen aç telefonunu

Seçil Erzan: Bu adamlar daha çok kudurdu

Seçil Erzan: Arda benim kardeşim. 15 yaş küçük benden

Seçil Erzan: Her şeyi yanlış anlamışsın bitanem

Seçil Erzan: 2 milyon TL kredi verdik

Seçil Erzan: Araba olmuyor mu ?

Seçil Erzan: Bu çocuklar benim kapıma gelmesin

Atilla Baltaş: Hele bu kadar seni severken, hani kardeşindi

Seçil Erzan: Kardeşim işte Kuran çarpsın

Seçil Erzan: Allah canımı alsın

Seçil Erzan: Ara sor yanında konuşayım

Atilla Baltaş: Ve otururken orada yanındayken

Seçil Erzan: O da kardeşi de beni abla gibi seviyorlar. Allah şahidim olsun

Seçil Erzan: Eşi ile de tanışıyorum. Yemin ederim. Kuran çarpsın. Annemin üzerine yemin ederim.

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Candaş Gürol da Fatih Terim’den şüpheleniyor

Seçil Erzan’ın evlenmeyi düşündüğü nişanlısı avukat Candaş Gürol ile arasındaki yazışmalarda da ilginç detaylar ortaya çıktı.

Bir konuşmada Candaş Gürol, Erzan’a Fatih Terim ile yakınlaştığını söylüyor, Erzan bu iddiayı reddediyor.

Candaş Gürol Seçil Erzan konuşmaları şöyle;

Candaş Gürol: Fatih işin içinde !!! Ben eminim! hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim

Candaş Gürol: Kafayı yiyorum kafayı

Candaş Gürol: Bir aksam içip geldin “Bankadan arkadaşlarla karşılaştık” dedin

Candaş Gürol: O da kim bilir neydi

Candaş Gürol: Beni aldattın belki de

Candaş Gürol: Defalarca

Seçil Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne Fatih ne hoca ilişkisi

Seçil Erzan: Söylediğim her şey doğru

“Fatih Terim Seçil Erzan Aşkı” İddiası!

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