Gazeteci Nevşin Mengü’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Nevşin Mengü, terör örgütü YPG/PYD lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, cezayı 3 yıl süreyle erteledi.

Nevşin Mengü’ye röportaj nedeniyle açılan dava açıldı

Mengü, YPG/PYD’nin kırmızı bültenle aranan lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı YouTube kanalında yayınladı, ancak kısa süre sonra kaldırdı. Bunun üzerine hakkında “alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı.

Savcılık, Mengü’nün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ayrıca, yargılama sürecinde kendisine yurtdışı çıkış yasağı uygulandı.

14 Şubat’taki duruşmada savunmasını sunan Mengü, suçlamaları reddederek gazeteci kimliğiyle röportaj yaptığını ve beraatini talep etti. Mahkeme, yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.

Karar duruşması ve mahkumiyet kararı

Bugün (27 Şubat) görülen karar duruşmasına Nevşin Mengü katılmadı, ancak avukatı Hüseyin Ersöz mahkemede hazır bulundu. Avukat, Mengü’nün Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabirlerinden biri olduğunu ve gazetecilik mesleği gereği bu röportajı yaptığını vurgulayarak beraat talep etti.

Mahkeme, oyçokluğuyla Mengü’nün 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve cezanın 3 yıl ertelenmesine karar verdi. Bir hâkim, beraat verilmesi gerektiği yönünde karşı oy kullandı.

Avukat Ersöz, karar sonrası yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ve cezanın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Gazeteci Nevşin Mengü Kimdir

Nevşin Mengü, 2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da doğmuş Türk gazeteci ve sunucudur. Anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalı olan Mengü, politikacı Şahin Mengü’nün kızıdır.

Eğitim hayatına TED Ankara Koleji’nde başlayan Mengü, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi’nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” başlıklı teziyle yapmıştır.

Gazetecilik kariyerine 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlayan Mengü, burada “Kadınlar Kulübü” adlı programı sunmuştur. Daha sonra Habertürk’te muhabirlik yapmış ve One Ajans’ın Tahran muhabirliği teklifini kabul ederek 1,5 yıl boyunca İran’da görev almıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra Hürriyet Gazetesi’nde kısa bir süre çalışmış, ardından CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yapmıştır.

2017 yılında BirGün gazetesinde yazmaya başlayan Mengü, aynı yıl Deutsche Welle Türkçe YouTube kanalında “Bire Bir” programını sunmaya başlamıştır. 2020 yılında kendi YouTube kanalında “Bugün Ne Oldu?” başlıklı günlük haber programını başlatmış ve 2021’de FOX TV’de yayınlanan “Orta Sayfa” programında yer almıştır.

Nevşin Mengü, “İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?” (2017) ve “Herkes İstediği Gibi Yaşasın” (2021) adlı kitapların da yazarıdır.

Nevşin Mengü’nün Eğitimi ve Özel Hayatı

Eğitimi:

TED Ankara Koleji’nde lise eğitimini tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi’nde yaptı.

Özel Hayatı:

Nevşin Mengü, avukat ve siyasetçi Şahin Mengü’nün kızıdır.

Aslen anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalıdır.

2019 yılında bir İsviçreli ile evlenmiş ancak kısa süre sonra boşanmıştır.

Özel hayatını genellikle basından uzak tutmaktadır.