Harkiv kentinde otel bombalandı

Ukrayna‘nın doğusunda Rusya’yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi.

Harkiv valisi, iki Rus füzesinin Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Kharkiv’de bir otele isabet ettiğini ve 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Harkiv’de yaralananlar arasında Türk gazeteciler de var

Vali Oleh Synehubov, yaralılar arasında Türk gazetecilerin de bulunduğunu söyledi. İki S-300 füzesinin saat 22:30 (20:30 GMT) civarında vurulduğunu ifade etti. Bombalanan otelde Anadolu Ajansı muhabirlerinin de bulunduğu belirtildi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Muhabir Kachkachişvili’nin ellerinde hafif kesikler oluştu.

Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

Rusya saldırıların etkisini arttırdı

Rusya, son iki haftadır Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Ukraynalı yetkililer, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılarda onlarca sivilin öldüğünü belirtiyor.

Rusya sınırına sadece 30 km (19 mil) uzaklıkta bulunan Harkiv, Başkan Vladimir Putin’in Şubat 2022’de Ukrayna‘yı tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana Rus hava saldırılarından büyük hasar gördü.

Vali, yaptığı açıklamada, son olayda durumu ciddi olan 35 yaşındaki bir adam da dahil olmak üzere dokuz yaralının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Otelde asker yoktu

Ukrayna’nın Unian haber ajansına konuşan kentin belediye başkanı Ihor Terekhov, o sırada otelde “hiç askerin bulunmadığını” ancak otelde 30 sivilin bulunduğunu ifade etti. Civardaki birçok ev ve arabanın da hasar gördüğünü söyledi.

Harkiv ‘in 74 km kuzeyindeki Rusya’nın Belgorod kenti, 30 Aralık’ta Ukrayna füzeleri ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve Rus yetkililer, 25 sivilin öldüğünü açıkladı.

Rusya, yüzlerce Belgorod çocuğunu üç haftalık konaklamalar için Ukrayna’dan daha uzaktaki tatil kamplarına taşımaya başladı. Devlet televizyonunun haberine göre, Çarşamba günü Voronej bölgesindeki bir kampa 93 kişi geldi ve daha sonra Kaluga bölgesine 280 kişi geldi ve öğretmenlerin orada kendilerine katılacağını da sözlerine ekledi.

Çarşamba günü Litvanya’ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Batılı müttefiklerini daha fazla hava savunma silahı sağlamaya çağırdı. Baltık ülkesi, Kiev’in Rus kuvvetlerine karşı direnişini güçlendirme konusunda Ukrayna’nın en sadık müttefikleri arasında yer alıyor.

Vilnius’ta yaptığı konuşmada “En çok eksiğimiz olan şey hava savunma sistemleri. İHA’larla mücadele. Litvanya ve diğer birçok ortakla anlaşmamız olduğu için mutluyum” dedi.

En büyük yardım ABD’den

Almanya’nın Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün raporuna göre, GSYİH açısından Litvanya Ukrayna’ya en büyük askeri yardım bağışçısı konumunda. Ancak ABD’nin Ukrayna’nın savunmasına yaptığı katkı açık ara en büyük katkıdır.

Interfax-Ukrayna’nın aktardığına göre Zelensky, Vladimir Putin’in “Ukrayna’yı yok edene kadar sakinleşmeyeceğini” söyledi. Zelensky, “Bizi tamamen işgal etmek istiyor. Bazen ortaklarımızın Ukrayna’ya mali ve askeri yardım konusunda şüpheleri, hızlı tepkileri Rusya Federasyonu’na cesaret ve güç veriyor” dedi.

Son günlerde Ukraynalı lider Batılı müttefikleriyle hayati önem taşıyan silah teslimatlarını sürdürmek amacıyla yoğun görüşmelerde bulundu. Kiev’in geçen yılın sonlarında gerçekleştirdiği karşı saldırı çok az ilerleme kaydetti ve Batı’daki bazı kişiler Kiev’in stratejisini sorgulayarak savaşın maliyetine ilişkin endişeleri artırdı.

Rusya’nın artık çok daha yüksek askeri harcamalar yapmaya kararlı olması nedeniyle NATO ülkeleri top mermisi ve diğer ağır silahların üretimini artırmaya çalışıyor.

Ukrayna’ya yardım Macaristan’a takıldı

Ukrayna’ya 50 milyar avro (43 milyar £; 55 milyar dolar) değerindeki AB yardım paketi, Macaristan’ın vetosu nedeniyle takılıp kalırken, bölünmüş ABD Kongresi yeni bir askeri yardım dilimi konusunda oyalandı.

Çarşamba günü Ukrayna hükümetiyle yapılan bir video konferansın ardından NATO, bu yıl Ukrayna’ya “milyarlarca avroluk ilave yardım” sağlamayı planladığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO, Kuzey Kore ve İran’dan gelen silahlar da dahil olmak üzere, Rusya’nın Ukraynalı sivillere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor.” dedi.