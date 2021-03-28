Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa ediyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, “Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım” dedi.

Paşinyan, istifasından 20 Haziran’da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi.

Nikol Paşinyan kimdir?