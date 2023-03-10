Gülmüştü! Adıyaman Valisi İstifa Etti

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’ın valisi Mahmut Çuhadar görevden affını istedi. Açıklamada ayrılık nedeni ‘sağlık sorunları’ olarak gösterildi.

Vali Çuhadar’a depremzedeler ‘Adıyaman yalnız’ bırakıldı tepkisi göstermiş, Çuhadar’ın depremzedelere gülümsemesi büyük tepki çekmişti.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Mahmut Çuhadar.”

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