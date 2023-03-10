Bel Kaymasına Dikkat: Risk Faktörleri
Bel Kayması Nedir? Bel kayması, omurga kemiklerinin öne veya arkaya doğru kayması ile meydana gelen rahatsızlıktır.
Sinir sıkışmasına neden olabilen bu rahatsızlık, farklı nedenlerden dolay ortaya çıkabilmektedir.
Bel Kaymasının Nedenleri
Bel kaymasının nedenleri arasında, çok fazla zorlanan bel omurları, kaza, zor doğum, yaşlanma, travma, doğuştan oluşan yapısal farklılıklar ve ağır spor yapmak gibi sebepler yer almaktadır. Gençlerde doğuştan oluşan bel kayması daha fazla görülürken, 40 yaş üzerindeki kişilerde travma, kemik erimesi ve mikrokırıklar sonucu ortaya çıkabilmektedir.
Bel Kaymasının Belirtileri
Bel kaymasının en sık görülen belirtileri arasında şiddetli bel ve kalça bölgesinde ağrı, bacaklarda uyuşukluk, ağrı ve yanma hissi, aksayarak yürüme, her iki bacakta güçsüzlük ve öne veya arkaya doğru eğilirken anlık kramp meydana gelmesi bulunmaktadır.
Bel Kaymasının Tedavisi
Bel kaymasının tedavisi, tanısı konulduktan sonra kaymanın sabit mi yoksa hareketli mi olup olmadığına göre seçilmektedir. Eğer hareketli halde ise, implant dediğimiz titanyum alışımlı vida sistemi ile kayma sabitlenir ve omurilik ve bacaklara giden sinirler rahatlatılır.
Bel Kaymasının Nedenleri
- Bel omurlarının çok fazla zorlanması
- Kaza veya zor doğum
- Yaşlanma
- Travma (düşme, kaza gibi…)
- Doğuştan oluşan yapısal farklılıklar
- Ağır spor yapmak
Bel Kaymasının Belirtileri
- Bel ve kalça bölgesinde şiddetli ağrı
- Yürümekle şiddetlenen ve genellikle çömelmekle rahatlayan bacaklarda uyuşukluk, ağrı ve yanma hissi
- Aksayarak yürüme
- Her iki bacakta güçsüzlük
- Öne veya arkaya doğru eğilirken anlık kramp meydana gelmesi
Bel kaymasının tedavisi, tanısı konulduktan sonra kaymanın sabit mi yoksa hareketli mi olup olmadığına göre seçilmektedir. Hareketli haldeyse, implant dediğimiz titanyum alışımlı vida sistemi ile kayma sabitlenir ve omurilik ve bacaklara giden sinirler rahatlatılır. Op. Dr. İsmail Bozkurt, “Bel kayması meydana gelmişse, hareketsiz bir durumdaysa buna mutlaka müdahale edilmesi gerekmez. Fakat bel kayması hareketli haldeyse ameliyat açısından değerlendirilmesi gerekir” demiştir.
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