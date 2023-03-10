Bel Kaymasına Dikkat: Risk Faktörleri

Sinir sıkışmasına neden olabilen bu rahatsızlık, farklı nedenlerden dolay ortaya çıkabilmektedir.

Bel Kaymasının Nedenleri

Bel kaymasının nedenleri arasında, çok fazla zorlanan bel omurları, kaza, zor doğum, yaşlanma, travma, doğuştan oluşan yapısal farklılıklar ve ağır spor yapmak gibi sebepler yer almaktadır. Gençlerde doğuştan oluşan bel kayması daha fazla görülürken, 40 yaş üzerindeki kişilerde travma, kemik erimesi ve mikrokırıklar sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Bel Kaymasının Belirtileri

Bel kaymasının en sık görülen belirtileri arasında şiddetli bel ve kalça bölgesinde ağrı, bacaklarda uyuşukluk, ağrı ve yanma hissi, aksayarak yürüme, her iki bacakta güçsüzlük ve öne veya arkaya doğru eğilirken anlık kramp meydana gelmesi bulunmaktadır.

Bel Kaymasının Tedavisi

Bel kaymasının tedavisi, tanısı konulduktan sonra kaymanın sabit mi yoksa hareketli mi olup olmadığına göre seçilmektedir. Eğer hareketli halde ise, implant dediğimiz titanyum alışımlı vida sistemi ile kayma sabitlenir ve omurilik ve bacaklara giden sinirler rahatlatılır.

Bel Kaymasının Nedenleri

Bel omurlarının çok fazla zorlanması

Kaza veya zor doğum

Yaşlanma

Travma (düşme, kaza gibi…)

Doğuştan oluşan yapısal farklılıklar

Ağır spor yapmak

Bel Kaymasının Belirtileri

Bel ve kalça bölgesinde şiddetli ağrı

Yürümekle şiddetlenen ve genellikle çömelmekle rahatlayan bacaklarda uyuşukluk, ağrı ve yanma hissi

Aksayarak yürüme

Her iki bacakta güçsüzlük

Öne veya arkaya doğru eğilirken anlık kramp meydana gelmesi

Bel kaymasının tedavisi, tanısı konulduktan sonra kaymanın sabit mi yoksa hareketli mi olup olmadığına göre seçilmektedir. Hareketli haldeyse, implant dediğimiz titanyum alışımlı vida sistemi ile kayma sabitlenir ve omurilik ve bacaklara giden sinirler rahatlatılır. Op. Dr. İsmail Bozkurt, “Bel kayması meydana gelmişse, hareketsiz bir durumdaysa buna mutlaka müdahale edilmesi gerekmez. Fakat bel kayması hareketli haldeyse ameliyat açısından değerlendirilmesi gerekir” demiştir.

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