NTV’den 10 Bin Dolar İddiası: Milletvekili Değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin şu an milletvekili olmadığını söylediği ileri sürüldü.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in ‘Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiası konuşulmaya devam ediyor. NTV’nin aktardığına göre, Soylu, dün gerçekleştirilen görüşmede, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanı’nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.

Sevilay Yılman: Soylu Belgeleri Verdi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Soylu’nun mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiasıyla ilgili belgeleri Şentop’a verdiğini söyledi.

Yılman şunları aktardı: