NTV’den 10 Bin Dolar İddiası: Milletvekili Değil
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü görüşmesinin yankıları sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin şu an milletvekili olmadığını söylediği ileri sürüldü.
Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in ‘Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiası konuşulmaya devam ediyor. NTV’nin aktardığına göre, Soylu, dün gerçekleştirilen görüşmede, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanı’nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.
Sevilay Yılman: Soylu Belgeleri Verdi
Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Soylu’nun mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiasıyla ilgili belgeleri Şentop’a verdiğini söyledi.
Yılman şunları aktardı:
“Şöyle duydum ben. 1.5 saatlik görüşme bu. Şentop’un rahatsızlıkları çok net. Sadece Şentop’un da değil, AK Parti camiasında Sedat Peker’in konuşmalarıyla ortaya atılan iddialar büyük rahatsızlık yarattı. Elindeki belgeyi vermiş sanırım. Yazılı bir cevap da verdiğini öğrendim. Konuşulmuş, sohbet edilmiş, istişare yapılmış ama yazılı olarak da bunu kayıtlara düşsün diye herhalde Sayın Soylu vermiş. Yazılı bir şeye ek olarak belgeyi de vermiş olabilir.”