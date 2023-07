Dele Alli Röportajı: Gözyaşlarıyla Şok Eden İtiraflar

Everton’ın yıldız futbolcusu Dele Alli röportajı ile gündeme bomba gibi düştü. İngiliz yıldız gözyaşları içinde şoke eden itirafta bulundu.

Kısa bir süre Beşiktaş’ta da forma giyen Dele Alli, İngiliz futbol efsanesi Gary Neville’in podcast’inde şok edici bir itiraflarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, Gary Neville’in YouTube kanalı The Overlap’a yaptığı açıklamada altı yaşındayken cinsel istismara uğradığını, bu yılın başlarında rehabilitasyonda altı hafta geçirdiğini söyledi.

Alli, altı yaşındayken tacize uğradığını söyledi. Yedi yaşında sigaraya, sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladı.

Genç yıldız şunları anlattı:

“Bir sabah uyandım. Antrenmana gitmek zorundaydım, o dönemlerde Mourinho beni oynatmamaya başlamıştı. Aynaya baktığımı hatırlıyorum. Dramatik geliyor belki ama gerçekten sadece aynaya bakıyor ve ’24 yaşında emekli olabilir miyim?’ diye düşünüyordum. Bilirsin, sevdiğim şeyi yapmak. Benim için bu kalbimi kıran bir durumdu.

Her zaman kendimle mücadele ettim. Savaşı kazanıyordum, gülümsüyor, mutlu olduğumu gösteriyordum, ancak içimde kesinlikle bir savaşı kaybediyordum. Travma travmadır ve bedeniniz ne olursa olsun aynı şekilde kaydeder.

– Alcoholic mom

– Molested by his mom's friend at 6

– Started smoking at 7

– Started dealing drugs at 8 (selling)

– Hung off a bridge at 11

– Adopted at 12

Emotional and powerful interview from Dele Alli.

