Dele Alli Röportajı: Gözyaşlarıyla Şok Eden İtiraflar

Everton’ın yıldız futbolcusu Dele Alli röportajı ile gündeme bomba gibi düştü. İngiliz yıldız gözyaşları içinde şoke eden itirafta bulundu.

Kısa bir süre Beşiktaş’ta da forma giyen Dele Alli, İngiliz futbol efsanesi Gary Neville’in podcast’inde şok edici bir itiraflarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, Gary Neville’in YouTube kanalı The Overlap’a yaptığı açıklamada altı yaşındayken cinsel istismara uğradığını, bu yılın başlarında rehabilitasyonda altı hafta geçirdiğini söyledi.

İngiliz milli futbolcu Dele Alli, çocukken maruz kaldığı cinsel istismar hakkında son derece duygusal bir röportajda konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, YouTube kanalı The Overlap’ta eski milli oyuncu Gary Neville ile zor çocukluğu hakkında gözyaşları içinde ve titreyen bir sesle konuştu.

Dele Alli Röportajı: Cinsel İstismar, Sigara, Uyuşturucu

Alli, altı yaşındayken tacize uğradığını söyledi. Yedi yaşında sigaraya, sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladı.

Genç yıldız şunları anlattı:

“Bir sabah uyandım. Antrenmana gitmek zorundaydım, o dönemlerde Mourinho beni oynatmamaya başlamıştı. Aynaya baktığımı hatırlıyorum. Dramatik geliyor belki ama gerçekten sadece aynaya bakıyor ve ’24 yaşında emekli olabilir miyim?’ diye düşünüyordum. Bilirsin, sevdiğim şeyi yapmak. Benim için bu kalbimi kıran bir durumdu.

Her zaman kendimle mücadele ettim. Savaşı kazanıyordum, gülümsüyor, mutlu olduğumu gösteriyordum, ancak içimde kesinlikle bir savaşı kaybediyordum. Travma travmadır ve bedeniniz ne olursa olsun aynı şekilde kaydeder.

– Alcoholic mom

– Molested by his mom's friend at 6

– Started smoking at 7

– Started dealing drugs at 8 (selling)

– Hung off a bridge at 11

– Adopted at 12 Emotional and powerful interview from Dele Alli. Wishing him the best going forward. ❤️pic.twitter.com/9haKf66RzQ — UF (@UtdFaithfuls) July 13, 2023

Eğer hayatım hakkında bilgi sahibi olsaydınız, bunu biraz daha iyi anlardınız. Başkalarının hissettikleri konusunda yalnız olmadıklarını bilmelerine yardımcı olmak istiyorum ve yardım almanın zayıflık göstergesi olmadığını bilmelerini istiyorum.”

Dele Alli: Annem Alkolikti

Altı yaşındayken annesinin sürekli eve gelen arkadaşı tarafından tacize uğradığını anlatan Alli, “Annem alkolikti. Sonra disiplini öğrenmem için Afrika’ya götürüldüm ve sonra geri gönderildim. Yedi yaşında sigaraya başladım ve sekizimde uyuşturucu satmaya başladım. Yaşlı biri bana, bisikletli bir çocuğu durduramayacaklarını, böylece futbol topumla etrafta dolaşacağımı ve altından uyuşturucu alacağımı söyledi. 11 yaşımdayken… Yan evdeki bir adam tarafından bir köprüden sallandırıldım” diye konuştu.

Alli 12 yaşında evlat edinildiğini belirtti. Dele Alli röportajı şöyle devam etti:

“O andan itibaren harika bir aile tarafından evlat edinilmiş gibiydim. Gerçekte sorunlarla hiçbir zaman başa çıkmıyordum, büyüyen sorunlarla ve yaşadığım travmalarla, üzerinde tuttuğum duygularla tek başıma baş etmeye çalışıyordum.

Evlatlık verildiğim ailem, kardeşim, bazen beni bir kenara çekip ağlayarak sadece ne hissettiğimi anlatmamı istediler, ama yapamadım.

Birkaç yıl kendimi kaybettim, herkesi uzaklaştırıyordum, hayatımı kurtaran ailem ağlarken, bana neyin yanlış olduğunu söylememi istediklerinde, bunu yapmak istemedim.

Her gün uyandım, mücadeleyi kazandım ve her gün gülümseyerek antrenmana gittim. Mutlu olduğumu göstermek istedim. İçimde mücadeleyi kaybediyordum ve değişim zamanı gelmişti. İhtiyacım olduğu söylendiğinde Ameliyat, döngü başladığında hissettiğim duyguları hissedebiliyordum.”

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