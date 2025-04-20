Gazze’deki katliam için “operasyonel hata” savunması

İsrail ordusu, 23 Mart’ta Gazze’de düzenlenen ve 15 yardım çalışanının ölümüne yol açan saldırının ardından başlattığı soruşturmanın sonucunu açıkladı. Filistin Kızılay’ı konvoyunun hedef alındığı olay için yapılan açıklamada, “operasyonel bir yanlış anlama ve emir ihlali” ifadesi kullanıldı.

Komutan görevden alındı ama kanıt yok

Soruşturma sonucunda saldırıya katılan bir birliğin yardımcısı “yanıltıcı bilgi verdiği” gerekçesiyle görevden alındı. Üst düzey bir komutan ise kınama aldı. Ancak açıklamada, yardım çalışanlarının Hamas üyesi olduğuna dair bir kez daha iddiada bulunulmasına rağmen herhangi bir kanıt sunulmadı.

Araçlar net şekilde işaretliydi

Filistin Kızılay’ına ait ambulanslar, BM aracı ve bir itfaiye aracı sabah erken saatlerde Gazze’de seyir halindeyken hedef alındı. Yardım çalışanlarının cep telefonlarından çıkan video kayıtları, araçların ışıklarının açık olduğunu ve acil durum sinyallerinin aktif olduğunu gösterdi. Buna rağmen İsrail ordusu, konvoyun “tehlikeli şekilde yaklaştığını” ve “gece görüş şartlarının kötü olduğunu” iddia etti.

Cesetlere bir hafta ulaşılamadı

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 kişinin cesetlerine uluslararası kuruluşların güvenli geçiş sağlayamaması nedeniyle ancak bir hafta sonra ulaşılabildi. Cesetler o süre zarfında kumların altında kaldı.

Filistin Kızılay’ı: “Bu rapor geçersiz”

Filistin Kızılay’ı Sözcüsü yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun hazırladığı bu rapor tamamen geçersizdir. Gerçeği saptırmak ve sorumluluğu bireysel hatalara yıkmak için hazırlanmış bir metindir. Oysa olay açık bir şekilde hedefli bir saldırıdır.” ifadelerine yer verdi.

Saldırının ardından bir sağlık çalışanı hâlâ gözaltında

İsrail, saldırının ardından Filistin Kızılay’ı mensubu bir sağlık çalışanını gözaltına aldı. İsmi doğrulanmayan bu kişinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından daha önce Assad el-Nassasra olarak açıklandığı biliniyor. Şu ana kadar serbest bırakılmadı.

BM ve uluslararası kurumlar bağımsız soruşturma istiyor

Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası insani yardım kuruluşu, olayın tarafsız ve bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi çağrısında bulunuyor. Ancak İsrail’in bu çağrılara herhangi bir olumlu yanıt vermediği görülüyor.