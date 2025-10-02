Güllü’de eski eşi de devrede

Güllü’nün eski eşinden garip açıklamalar!

Sanatçı Güllü‘nün şüpheli ölümüyle ilgili iddialar devam ediyor. Çınarcık halkına göre Güllü’nün kızı Tuyan cenazede ağlamamasını gözlük takarak gizledi. Pınar BK adlı sosyal medya yayıncısı, Güllü’nün çocuklarının babası, eski eşi Gürel Gülter’in açıklamalarını ön plana çıkardı. Baba Gürel Gülter, “Güllü kendine asla zarar vermez. Kaza mı cinayet mi, o sorunun cevabını kızı (aynı zamanda kendi kızı) Tuyan verecek. Kızımın parmağı yok, ama her şeyi biliyor. Kızımı defalarca aradım. Benimle konuşmadı. Tuğberk de konuşmadı. Tuyan, “Kızım sana emanet” dedi. Sonra telefona ne o (Tuyan) ne de erkek kardeşi (Tuğberk) cevap verdi” açıklamasını yaptı. Bir başka iddia ise Güllü’nün oğlu Tuğberk’in, camdan düştüğü ana tanık olan, Sultan’ın erkek arkadaşı olduğu yönünde. Bu arada Gürel Gülter, “Ben bu olayda Güllü’nün menajeri Deniz’den (Çiğdem) şüpheleniyorum. Kızı tartaklıyor, parasını, altınını alıyor” ifadelerini kullandı. Pınar BK’ya göre gizli bir tanık, şahit olduğunu öne sürdüğü olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Pınar BK adlı YouTube programcısı ise Güllü’nün iki çocuğu Tuğberk ve Tuyan’ın, bugün büyük kavga ettiği yönünde bilgiler geldiğini söyledi.