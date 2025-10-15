Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı

Kadıköy’de İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 13 yaşındaki A.Ö. hakkında hazırlanan ceza ehliyeti raporu tamamlandı. Raporda, sanığın suça ilişkin fiilleri kavrayabilme ve sonuçlarını öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu belirtildi.

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda, sanık A.Ö.’nün “donuk normal zeka düzeyine” sahip olduğu tespit edildi. Raporda, sanığın “çocuğu kasten öldürme” suçuna ilişkin fiilleri kavrayabilme ve bu fiillerin doğuracağı sonuçları öngörebilme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Hukuki anlam ve sonuçları kavrayabiliyor

Uzman heyet, A.Ö.’nün eğitimle kazandırılan donanım seviyesinin düşük olmasına rağmen, suçun hukuki anlamını ve sonuçlarını anlayabildiğini, ayrıca davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiğini belirledi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti nedir?

Kadıköy’de 24 Ocak günü İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 13 yaşındaki A.Ö., tutuklanarak çocuk cezaevine gönderilmişti.

Davada mahkeme, çocuğun cezai sorumluluğuna ilişkin Adli Tıp raporunun sonucunu bekliyordu. Raporun tamamlanmasıyla birlikte, dava sürecinin yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

