Dünya
İngiltere’de aylar sonra günlük vaka sayısı azaldı
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüs salgının başında ‘sürü bağışıklığı’ kararı alan İngiltere yaşanan acı kayıplarla bu kararından döndü. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de aylar sonra vaka sayısı 5 binin altına düştü.
Toplam vaka sayısı 4 milyonu aştı
İngiltere’de son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, “4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020’den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı” oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232’ye çıktı.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255’e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643’üne ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542’si yoğun bakımda bulunuyor.
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