Metrobüste korkunç kaza
Durakta baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız yola düşerek o sırada geçen metrobüsün altında kaldı ve ağır yaralandı
Kaza Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi
Baygınlık geçirdi, metrobüsün altında kaldı, genç kız yaşam savaşı veriyor.
14 yaşındaki genç kız, dün akşam saatlerinde İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında baygınlık geçirdi.
O sırada duraktan geçen metrobüs, genç kıza çarptı. Genç kız, metrobüsün altında kaldı. Metrobüs şoförü gözaltına alındı. Genç kız, yaşam savaşı veriyor. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.