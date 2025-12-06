En Son HaberlerGündemTürkiye

Metrobüste korkunç kaza

Durakta baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız yola düşerek o sırada geçen metrobüsün altında kaldı ve ağır yaralandı

NationalTurk NL 06/12/2025
Kaza Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi

Baygınlık geçirdi, metrobüsün altında kaldı, genç kız yaşam savaşı veriyor.

14 yaşındaki genç kız, dün akşam saatlerinde İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında baygınlık geçirdi.

O sırada duraktan geçen metrobüs, genç kıza çarptı. Genç kız, metrobüsün altında kaldı.  Metrobüs şoförü gözaltına alındı. Genç kız,  yaşam savaşı veriyor. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

