İstanbul’da maymun çiçeği paniği

İstanbul Beyoğlu’nda panik dolu anlar yaşandı. Beyoğlu’nda bir Afrika uyruklu şahısta maymun çiçeği belirtileri görüldüğü ileri sürüldü. Bu gelişmenin ardından Afrikalı şahıs için koruyucu kıyfate giyen sağlık ekibi gönderildi. Söz konusu şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı ve karantinaya alındı. S

Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı: İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Polisi ‘maymun çiçeği’ ile tehdit etti

Bursa’da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan şahıs, polisleri görünce maymun çiçeğine yakalandığını iddia etse de yakayı ele verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma esnasında ‘nitelikli yağma’ suçundan aranması olan S.B. (34) polis ekiplerini görünce, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dese de yakayı ele verdi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.

Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.

Afrika’da yayılmaya başlanan Avrupa için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı merak ediliyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, M çiçeği hastalığı hakkında bilgi verdi.

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