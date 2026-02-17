Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! İstanbul’da 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanma, temin etme ve fuhuş suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu’nun da bulunduğu bildirildi.

Soruşturma derinleşiyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 17 isim gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Hakan Tunçelli

Sırrı Murat Dalkılıç

Rıza Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin devam ettiği, dosya üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

