Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! İstanbul’da 17 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyon, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu gözaltılarla gündeme geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanma, temin etme ve fuhuş suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu’nun da bulunduğu bildirildi.
Soruşturma derinleşiyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 17 isim gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?
Hakan Tunçelli
Sırrı Murat Dalkılıç
Rıza Kaan Tangöze
Murat Cevahiroğlu
Barış Talay
Hakan Kakız
Kemal Doğulu
Murat Öztürk
Murathan Kurt
Nailcan Kurt
Alihan Taşkın
Tolga Sezgin
Ramazan Bayar
Aygün Aydın
Buse Görkem Narcı
İsmail Hacıoğlu
Furkan Koçan
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin devam ettiği, dosya üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.