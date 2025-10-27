Deprem, Marmara’yı ve İstanbul’u salladı

İstanbul’da deprem paniği yaşandı

Balıkesir, Sındırgı bölgesindeki deprem aktivitesi durmuyor. Son olarak saat AFAD, saat 22.48’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa’da şiddetli şekilde hissedilirken büyük paniğe yol açtı. Sındırgı’da elektrik kesintileri olduğu belirtilirken merkezde bir bina, bazı kırsal mahallelerde de (68 kırsal mahallede) toplam 16 yıkık bina tespit edilmiştir (bazıları metruk binalardır). Depremin hemen ardından 4.2, 3,7, 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun” açıklamasını yaptı. Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da “Şimdilik can kaybı yok, birkaç bina yıkıldı” dedi. Sındırgı Kaymakamı Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, “Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor” diye konuştu