İstanbul’da toplu taşımaya zam: İBB Meclisi yüzde 20 artışı kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan toplantıda kent genelinde toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması teklifi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur başta olmak üzere toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam uygulanacağı açıklandı.

Yeni ücretler belli oldu

Zam kararıyla birlikte elektronik tam bilet ücreti 35 liradan yüzde 20 artışla 42 liraya yükseldi. Aylık abonman olarak kullanılan “Mavi Kart” ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

İBB Meclisi’nde kabul edilen düzenleme, kentte kullanılan otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve okul servislerini de kapsıyor.

