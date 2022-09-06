Rusya aktör Sean Penn ve Ben Stiller dahil 25 ABD vatandaşına Rusya’ya girişi yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD’li aktör Sean Penn ve Ben Stiller de dahil 25 ABD vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.

Rus Dışişleri, “Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Yeni eklemelerle birlikte, Washington’un yaptırımlarına cevaben Rusya’ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073’e ulaştı.

Ukrayna‘yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le yaptığı görüşmede Ukrayna ordusuna katılıp Rusya’ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.

Ben Stiller ve Sean Penn yakın zamanda Rusya’da film çekmeyecekler.

Pazartesi günü, ülkenin dışişleri bakanlığı, Rusya’ya girişleri kalıcı olarak yasaklanan 25 Amerikalının – “üst düzey yetkililer, iş dünyası ve uzman toplulukların temsilcileri ve kültürel şahsiyetler” listesini açıkladı .

Liste, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı düşmanca işgal etmesiyle artan uluslararası gerilimlere yanıt olarak geliyor.

Stiller ve Penn, son aylarda bağımsız olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı konuştular. BM Mülteci Ajansı’nın bir temsilcisi olan Stiller, Dünya Mülteciler Günü’nü (20 Haziran) şu anda Polonya’da yaşayan Ukraynalı mültecilerle birlikte geçirdi.

Emmy ödüllü yazar-yönetmen-aktör daha sonra Kiev’de Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile bir araya geldi ve bir noktada savaşan lidere “Sen benim kahramanımsın” dedi.