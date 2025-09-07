Ukraynalı Iryna Zarutska ABD’de tren istasyonunda katledildi

Ukrayna’dan savaş nedeniyle kaçıp Amerika’da yeni bir hayat kurmayı umut eden 23 yaşındaki Iryna Zarutska, Kuzey Karolina’nın Charlotte kentinde korkunç bir saldırıya kurban gitti. 22 Ağustos 2025’te South End’deki East/West Boulevard tren istasyonunda yaşanan olay, hem şehirdeki toplu ulaşım güvenliğini hem de ABD’de yargı sisteminin tekrarlayan suçlulara karşı tutumunu yeniden gündeme taşıdı.

Saldırının detayları

Charlotte polisinin açıkladığı bilgilere göre, 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr., hiçbir ön temas olmaksızın Zarutska’ya bıçakla saldırdı. Kamera kayıtlarına göre boğazından ve vücudundan aldığı üç bıçak darbesiyle genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlının sabıkası tepki çekti

Brown’ın 2007’den bu yana hırsızlık, silahlı soygun ve saldırı gibi suçlardan kaydı bulunmasına rağmen çoğu dosyanın düşürüldüğü ortaya çıktı. Son olarak 2025 Ocak ayında “911 hattını kötüye kullanma” nedeniyle gözaltına alınan zanlı, kefaletsiz serbest bırakılmıştı. Bu durum, mahkemelerin tehlikeli suçlulara karşı gevşek tutumu üzerine sert eleştirilere yol açtı.

Iryna Zarutska’nın ailesi isyan etti

Zarutska’nın ailesi, genç kadının ABD’de “yeni bir başlangıç” umudu taşıdığını vurguladı. Ailesi tarafından başlatılan bağış kampanyası kısa sürede 12 bin dolardan fazla topladı. Mahkemede söz alan amcası, zanlının “toplum için tehdit” olduğunu söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hakim, “vahşice işlenen” suç gerekçesiyle Brown için kefaleti reddetti.

Toplu ulaşım güvenliği tartışması

Olay sonrası Charlotte’ta toplu taşıma güvenliği konusunda sert tepkiler yükseldi. Belediye meclisi üyelerinden Dimple Ajmera, halkın güvenini yeniden kazanmak için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kamuoyunda, güvenlik zaafları ve sistemin tekrar suç işleyenleri engelleyememesi tartışmaları büyüyor.