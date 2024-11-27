Beşiktaş Kulübünde şok gelişmeler !

Beşiktaş’ta Hasan Arat yönetiminde istifalar peş peşe geliyor

Beşiktaş Kulübü’nde Hasan Arat yönetimi dün gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından sabah saatlerinde Asbaşkan Onur Göçmez ve Işıl Zeybek’den peş peşe istifalar geldi.

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VARAN 1:Bu gece yarısı saat 00:27’de resmi twitter hesabından Beşiktaş’ın, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını duyuruldu.

“Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

VARAN 2: Bu sabah saatlerinde Beşiktaş’ta Asbaşkan Onur Göçmez, yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Onur Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Hasan Arat seçilirken, Teksüt Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez de yönetim kuruluna girmişti.

VARAN 3: Bu gelişmenin ardından İletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.

VARAN 4: eski yönetici Sinan Vardar’ın oğlu olan Asbaşkan Mete Vardar TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım” dedi.

Işıl Zeybek kimdir?

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde 1998-2002 yılları arası araştırma görevlisi, 2002-2005 yılları arası öğretim üyesi, 2005-2008 yılları arası yardımcı doçent doktor, 2009-2014 yılları arası doçent doktor unvanıyla görev yaptı.