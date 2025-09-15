CHP’de kurultay davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Kritik duruşmada, davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile PM ve YDK üyelerinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren atanmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi reddederek duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

Tedbir talebine ret kararı

Duruşmada davacı vekili, 38. Kurultay’ın sakatlandığını ileri sürerek Kılıçdaroğlu ile önceki PM ve YDK üyelerinin geçici olarak göreve getirilmesini, mevcut yönetimin kararlarının yok hükmünde sayılmasını istedi. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Duruşma, taraf avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam etti.

Mahkeme önünde yoğun güvenlik

Duruşma öncesinde CHP temsilcileri ve davayı takip etmek isteyen partililer mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekipleri adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kılıçdaroğlu’nun dönüş ihtimali

Kurultayların iptali ve “mutlak butlan” kararı çıkması halinde önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebileceği konuşuluyor. Görevi kabul etmemesi durumunda ise partiye kayyum atanabileceği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu cephesinden ise görevi kabul edeceği yönünde haberler geliyor.

Parti içinden farklı açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey’in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ise “Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara’dan inşallah partimiz lehine bir karar çıksın” açıklamasını yaptı.

İstanbul il kongresi dosyası da istendi

Mahkeme, daha önce iptal edilen 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayı da istedi. Bu kararda, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve mevcut kongre sürecinin durdurulması kararı verilmişti.

CHP Kurultay davasının geçmişi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmış, ikinci turda Özel 812 oy alarak genel başkan seçilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı iddiaları üzerine 6 Nisan 2025’te olağanüstü kurultaya gitmiş ve yeniden genel başkan seçilmişti.

İddialar ve soruşturma süreci

Davacılar, 38. Kurultay’da bazı delegelere para verildiği, adaylık teklif edildiği ve işe alım vaatleriyle oylarının satın alındığını öne sürüyor.

Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler kurultayların iptali için dava açmıştı. Açılan davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

