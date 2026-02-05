Zeydan Karalar tahliye edildi

Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden ve çok sayıda belediye başkanını kapsayan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında mahkeme, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.

Yedinci duruşma Silivri’de görüldü

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, toplam 200 sanığın yargılandığı davada tutuklulukların devamı ve tahliye talepleri ele alındı. Duruşmada, 33’ü tutuklu olan sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında 3 sanığın tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık avukatlarına söz verdi.

Avukatlar uzun tutukluluğa dikkat çekti

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun süredir cezaevinde bulunduğunu, dosyada delillerin büyük ölçüde toplandığını ve tutukluluğun artık ölçüsüz hale geldiğini savundu. Avukatlar, tutuklama tedbirinin cezaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak tahliye talebinde bulundu.

Zeydan Karalar dahil 9 sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

24 sanık için tutukluluk devam kararı

Mahkeme, aralarında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutukluluğun devam gerekçesi olarak isnat edilen suçların vasıf ve mahiyetini gösterdi.

Duruşma 9 Şubat’a ertelendi

Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması ve yargılamaya devam edilmesi amacıyla dava, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

