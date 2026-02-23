Casperlar soruşturmasında 14 tutuklama!

İstanbul’da kamu görevlilerinin suç örgütüne bilgi aktardığı iddiası yargıya taşındı. Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar’da faaliyet gösterdiği belirtilen ve liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı “Casperlar” suç örgütüne yönelik soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. Emniyet ve adliye yapılanmasında örgüte destek sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütüne bilgi sızdırıldığı tespit edildi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerine bazı kamu görevlilerince bilgi aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının çeşitli kurumlarda görev yapan memurlar aracılığıyla suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı ve karşılıklı menfaat ilişkisi bulunduğu tespit edildi.

17 kişiye gözaltı talimatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda; 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru,1 görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 17 kişi yakalanırken, devam eden soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 18’e yükseldi.

14 kişi cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklama, 1’i adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan değerlendirme sonrası 14 kişi tutuklandı, 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

