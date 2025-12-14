Serdar Bilgili’den rüşvet iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik yeni iddialar gündeme geldi. Yeni Şafak’ın haberine göre, eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdar Bilgili, Akpolat’ın kendisinden bir projeye ruhsat verilmesi karşılığında “aşevine bağış” adı altında 500 bin dolar aldığını öne sürdü.

Serdar Bilgili: Ruhsat karşılığı bağış iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Serdar Bilgili, sahibi olduğu Akaretler Turizm Yatırımları AŞ’ye ait proje nedeniyle Beşiktaş Belediyesi ile sorun yaşadıklarını anlattı. Bilgili, 2006 yılında Garanti Bankası’ndan devraldıkları Akaretler’deki tarihi yapılar için yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından bazı kiracıların yaptığı tadilatlar nedeniyle Turizm Bakanlığı tarafından ceza kesildiğini, bu nedenle ruhsat alamadıklarını belirtti.

Ekim 2024’te evrakların Beşiktaş Belediyesi’ne gönderildiğini aktaran Bilgili, bu süreçte Rıza Akpolat ile görüşme talep ettiğini ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattığını söyledi.

“500 bin dolar istedi”

Bilgili, görüşmede Akpolat’ın kendisine belediyenin aşevinden söz ettiğini ve Ramazan ayını gerekçe göstererek 500 bin dolar bağış talep ettiğini iddia etti. Tutarın yüksek olduğunu dile getirdiğini belirten Bilgili, buna rağmen Akpolat’ın “sizden bu tutarı bekliyorum” dediğini ifade etti.

“Otoparkta teslim edildi”

İfadesinde, bağışı yapmadığı takdirde ruhsat konusunda zorluk çıkarılacağı izlenimini edindiğini söyleyen Bilgili, Aralık 2024’te söz konusu paranın Akpolat’ın gönderdiği bir kişiye, şirketine ait otoparkta teslim edildiğini ileri sürdü.

“Makbuz da ruhsat da verilmedi”

Bağış karşılığında belediyeden makbuz talep ettiklerini ancak kendilerine herhangi bir belge gönderilmediğini belirten Bilgili, parayı verdikten sonra da ruhsat alamadıklarını kaydetti. Akpolat’ın tutuklanmasının ardından belediyede vekâleten göreve gelen yetkililerle görüştüğünü aktaran Bilgili, bu görüşmeden sonra ruhsatın verildiğini söyledi.

Bilgili, parayı bağış olarak verdiğini ve aksi halde ekonomik olarak zor durumda bırakılacağını düşündüğünü ifade ederken, “Bu nedenle rüşvet iddialarını kabul etmiyorum” dedi.

