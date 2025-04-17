Meloni AB ile ticaret savaşını önleyebilir mi?

Meloni Avrupa’nın tek hükümet başkanı olarak Trump’ın yemin törenine de katılmıştı. Daha önce de Donald Trump’ın Florida’daki malikanesini ziyaret etmişti. Ve şimdi yine ABD Başkanı’nı ziyaret ediyor.

İtalya Başbakanı ve Fratelli d’Italia partisinin lideri Giorgia Meloni’nin Trump ile konuşmak istediği konu da belli: Trump’ın AB ürünlerine getirmeyi planladığı ancak şimdilik askıya aldığı gümrük vergileri.

Meloni vergilerle ilgili olarak “Yeni tarifelerin getirilmesinin İtalyan üreticiler için ciddi sonuçlar doğuracağı açıktır. Ve ABD’ye veya Avrupa’ya fayda sağlamayacak bir ticaret savaşını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine ikna olmaya devam ediyorum.” diye konuşmuştu.

Trump’la ilişkileri iyi

Trump’la ilişkisinin çok iyi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle destekçileri onu şimdiden AB’nin yeni güçlü kadını olarak görüyor. Muhalif siyasetçi ve eski Başbakan Matteo Renzi ise konuya farklı bakıyor.

“İtalyan hükümetinin son aylardaki propagandası şu şekilde: ‘Göreceksiniz, İtalya hariç herkese gümrük vergisi koyacaklar.’ Tam da ‘özel ilişki’ yüzünden, Meloni ile Trump arasındaki özel ilişki yüzünden.”

Ancak durumun böyle olmadığını gördük diyor Renzi: “Biz Avrupalılar hepimiz aynı gemideyiz.”

Trump ile çok iyi anlaşan Meloni, AB ile ABD arasında bir ticaret savaşını önleyebilir mi?

Bologna Üniversitesi’nden siyaset bilimci Piero Ignazi ise buna kuşkuyla yaklaşıyor. Meloni’nin Trump’a yaptığı ziyaretin başlangıçta sadece bir nezaket ziyareti olduğunu vurguluyor.

Zira o, tüm AB’nin resmi müzakerecisi değil. Brüksel’den de gelen haberlere göre Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yakın koordinasyon içinde. Ignazi, Meloni’nin bu ziyarette öncelikle İtalya’nın çıkarlarını temsil edeceğine inanıyor ve Trump ile olan iyi ilişkilerini kullanarak İtalya’nın ayrıcalıklı muamele görmesini sağlamayı umuyor.

İtalyan solo eylemine karşı uyarı

Ignazi bunun riskli olduğunu düşünüyor.

“Bu bir jilet sırtında yolculuk; ciddi bir sorun haline gelebilir. Meloni, Avrupa ortaklarıyla müzakere etmek yerine tek başına hareket etmeye meyilli olabilir. Bu İtalya için çok zor olurdu çünkü sadece AB’nin tamamından değil, aynı zamanda bireysel Avrupa devletlerinden de birçok tepkiye yol açardı.”İtalya’da Meloni’nin koalisyon ortağı sağcı popülist Lega tarafından tek başına hareket etmeye zorlandığı yönündeki şüpheler sık ​​sık duyuluyor. Çünkü tarifeler, kronik olarak sıkıntıda olan İtalyan ekonomisi için çok tehlikeli olurdu. İtalya geçen yıl ABD’ye 66 milyar avroluk ihracat yaptı. Ve zaten Lega kendisini Avrupa karşıtı olarak tanımlıyor. Ancak siyaset bilimci Ignazi, Meloni’nin bundan etkileneceğini düşünmüyor. Hükümeti istikrarlı ve “sakin sularda.”

Meloni, AB’de kendini güvenilir bir ortak ve ikna olmuş bir Avrupalı ​​olarak sunuyor. Zira İtalya’nın ulusal borcu çok büyük olduğundan AB’den paraya ihtiyacı var. Bu durum Trump ile AB arasında denge kurmalarını kolaylaştırmıyor.

Ancak Trump ile Meloni arasındaki görüşme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Başbakan kısa bir süre sonra müzakerelere yeniden başlayabilir: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Paskalya nedeniyle Roma’ya bir ziyarette bulunacak.