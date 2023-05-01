Taksim Yine Yasak, Yine Gözaltılar Var

Taksim Meydanı’nı girişlere kapatan polis, meydana çıkmak isteyen işçilere birçok noktada müdahale ediyor. Ergenekon Caddesi, Divan Oteli ve Beşiktaş’ta çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri Elmadağ Taksim arasında gözaltına alındı.

İnşaat-İş Sendikası’nın Twitter hesabından paylaştığına göre, iki sendikadan toplam beş kişi gözaltına alındı. Mücadele Birliği üyeleri, Delal Erol ve Cemal Kara da gözaltına alındı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda toplanan yaklaşık 30 kişilik Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi de Taksim’e yürümek isterken polis barikatıyla karşılaştı.

Yürüyüşte ısrar eden gruba polis müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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