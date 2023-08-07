73 Durakları, Saatleri: Yenibosna – Taksim

İstanbul’un en yoğun otobüs hatlarından olan Yenibosna Taksim İETT hattının durakları ve saatleri içeriğimizde. İşte 73 durakları ve saatleri;

İstanbul’da İETT bünyesinde hizmet veren bir otobüs hattı olan Yenibosna Metro- Harbiye, bilinen adıyla Yenibosna-Taksim hattı İstanbullular tarafından en çok tercih edilen otobüs hatlarından biri.

73 durakları Yenibosna’daki Metro istasyonunun yanından başlayarak Taksim’in ardından Harbiye’de son buluyor.

73 Durakları Şöyle

Yenibosna Metro, Şirinevler, Çocuk Sitesi, Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi, İncirli E-5, İncirli Metrobüs, Bakırköy Adliyesi, Kocatepe, Tınaztepe, Nakliyeciler Sitesi, Cevizlibağ, Topkapı Panorama 1453, Millet Caddesi, Pazartekke, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, Fındıkzade, Haseki, Yusufpaşa, Pertevniyal Valide Sultan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vefa, Unkapanı, Şişhane, Tepebaşı, Ömer Hayyam, Tarlabaşı, Taksim Tünel, Elmadağ, TRT İstanbul Radyosu ve Harbiye Askeri Müze duraklarından oluşuyor.

İETT tarafından yaz ve kış mevsimlerinde, tatil günlerinde güncellenen 73 hattının saatleri değişebiliyor. Yaz tarifesinde ve kış tarifesi 73 otobüs saatleri de değişkenlik gösterebilir. 73 kaçta kalkıyor sorusunun yanıtı ve 73 otobüs sefer saatleri bu sayfada yer alıyor.

73 Saatleri;

Yenibosna Taksim hattı ring olarak hizmet veriyor. Aşağıda bilgisi bulunan 73 saatleri Yenibosna Metro’dan kalkış saatidir. Y olarak işaretlenen seferler Yenibosna Metro – Harbiye – Kuyumcukent güzergahında hizmet verirken K işaretli seferler ise Kuyumcukent – Taksim – Kuyumcukent arasında hizmet veriyor.

YENİBOSNA METRO KALKIŞ

H. İçi Cumartesi – Pazar

05:40 Y 05:40 06:00

05:55 Y 05:55 06:20

06:05 Y 06:05 06:40

06:15 Y 06:15 07:00

06:25 Y 06:25 07:20

06:35 Y 06:35 07:35

06:45 Y 06:45 07:50

06:52 Y 06:55 08:05

07:00 Y 07:05 08:20

07:08 Y 07:15 08:35

07:16 Y 07:25 08:50

07:24 Y 07:35 09:05

07:35 Y 07:45 09:20

07:40 08:00 09:35

07:50 08:15 09:50

08:00 08:30 10:00

08:10 08:45 10:10

08:20 09:00 10:20

08:30 09:15 10:30

08:40 09:30 10:40

08:50 09:45 10:50

09:00 10:00 11:05

09:12 10:15 11:20

09:24 10:30 11:35

09:36 10:45 11:50

09:48 11:00 12:00

10:00 11:15 12:15

10:12 11:30 12:30

10:26 11:45 12:45

10:38 12:00 13:00

10:50 12:15 13:15

11:02 12:30 13:30

11:14 12:45 13:40

11:26 13:00 13:50

11:38 13:15 14:00

11:50 13:30 14:10

12:00 13:45 14:20

12:15 14:00 14:35

12:30 14:15 14:50

12:50 14:30 15:05

13:00 Y 14:45 15:20

13:14 Y 15:00 15:35

13:26 Y 15:15 15:40

13:38 Y 15:30 15:50

13:50 Y 15:45 16:05

14:02 Y 16:00 16:15

14:14 Y 16:15 16:30

14:26 Y 16:30 16:50

14:38 Y 16:45 17:00

14:50 Y 17:00 17:10

15:00 Y 17:10 17:20

15:20 Y 17:20 17:35

15:40 Y 17:30 17:50

16:10 Y 17:40 18:00

16:30 K 17:55 18:10

16:50 K 18:10 18:20

17:00 K 18:25 18:35

17:10 K 18:40 18:50

17:30 K 18:55 19:05

17:50 K 19:10 19:15

18:10 K 19:35 19:20

18:30 K 19:50 19:35

18:50 K 20:10 19:50

19:10 K 20:30 20:05

19:30 K 21:00 20:20

19:50 K 21:30 20:35

20:10 K 22:00 20:50

20:30 K 22:30 21:05

20:50 K 23:00 21:15

21:10 21:25

21:30 21:35

21:50 21:50

22:20 22:05

22:20

22:35

22:45

23:00

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