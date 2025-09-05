AvrupaEn Son HaberlerTürkiye
Bulgaristan’dan vize müjdesi!
Bulgaristan, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasını kolaylaştırdığını bildirdi
Bulgaristan, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasını kolaylaştırdığını bildirdi.
Bulgaristan, Türk vatandaşlarına ilk başvuruda 3-6 ay, sonrasında ise sorunsuz kullanım halinde 1, 3 ve 5 yıllık vize imkanı sağlayacak.
Bulgaristan’ın sağladığı bu imkânla Türk vatandaşları, Schengen vizesiyle Avrupa‘ya daha kolay seyahat edebilecek.