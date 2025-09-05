AvrupaEn Son HaberlerTürkiye

Bulgaristan’dan vize müjdesi!

Bulgaristan’dan büyük kolaylık

Bulgaristan, Türk vatandaşlarına ilk başvuruda 3-6 ay, sonrasında ise sorunsuz kullanım halinde 1, 3 ve 5 yıllık vize imkanı sağlayacak.

Bulgaristan’ın sağladığı bu imkânla Türk vatandaşları, Schengen vizesiyle Avrupa‘ya daha kolay seyahat edebilecek.

