Hakan Çalhanoğlu son noktayı koydu!

Hakan Çalhanoğlu: Yunus Akgün’ün gözü mor değil!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart görmesiyle zor anlar yaşadığı Gürcistan deplasmanında 3-2 kazandı. Maç sonunda kaptan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaraylı Yunus Akgün ile Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu‘nun kavga ettiği iddialarına açıklık getirdi. A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim… Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!”

“Hedefimiz büyük, Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha iyi olmak istiyoruz. İkinci yarıda daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli olan 3 puanla başlamak. Şimdi sıra Konya’da. Orada tarihi zaferlerimiz var. İnşallah yine nasip olur. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız elinden geleni yapar, biz de elimizden geleni yapacağız.”