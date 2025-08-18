Bulgaristan’dan Türk vatandaşlarına uzun süreli vize kolaylığı

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki turizm ve seyahat ilişkilerini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Bulgaristan hükümeti, Türk vatandaşlarının vize başvurularında kolaylık sağlayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, artık Türk vatandaşlarına farklı sürelerde uzun vadeli vize imkânı tanındığını duyurdu.

Bulgaristan vize süresini beş yıla kadar uzadı

Borşoş, önceki uygulamada vizelerin üç ve altı aylık sürelerle sınırlı olduğunu, yeni düzenlemeyle bu sürenin bir, üç ve beş yıla kadar çıkarıldığını açıkladı. Ancak uzun süreli vize almak isteyen vatandaşların, daha önceki vizelerinde herhangi bir ihlalinin bulunmaması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz’da yürürlüğe girdi

Bakan Borşoş, düzenlemenin 15 Temmuz’dan itibaren geçerli olduğunu belirterek, Türk turistlerin artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde vize alabileceğini söyledi. Bu adımın, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artıracağına dikkat çekti.

Türk turist sayısında yüzde 60 artış

Borşoş, 2025 yılının ilk yarısında Bulgaristan’a gelen Türk turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış yaşandığını açıkladı. Bu ivmenin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Borşoş, karşılıklı seyahatlerin turizm sektörüne büyük katkı sağladığını vurguladı.